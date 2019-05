Exclusief voor abonnees Brandpolis en ziekenfonds werden bijna helft duurder 31 mei 2019

De prijs van een aantal verzekeringsproducten is de voorbije tien jaar bijna met de helft gestegen. Die stijging is veel hoger dan de inflatie, blijkt uit gegevens van de federale overheidsdienst Economie. De grootste stijging was er voor de brand- en diefstalverzekeringen. Die polissen werden in de voorbije tien jaar 42,8 procent duurder. De premies voor een reisverzekering stegen sinds 2009 met 32,6 procent en de lidgelden van de ziekenfondsen gingen over dezelfde periode met 41 procent omhoog. Opvallend is dat de autoverzekeringen de voorbije tien jaar met amper 1,5 procent gestegen zijn - meer nog: de jongste jaren is zelfs sprake van een trend van prijsdalingen. In de voorbije zes jaar gingen de premies voor een autopolis telkens omlaag. Dat komt onder meer door de daling van het aantal auto-ongevallen.

