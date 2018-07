Brandjes door hitte en code rood in natuurgebieden 02 juli 2018

00u00 0

De aanhoudende hitte en droogte hebben gistermiddag voor verscheidene brandjes gezorgd. In enkele uren tijd moest de brandweerpost van Noord-Limburg een vijftal keer uitrukken voor branden in onder meer Bree en Peer. Ook de andere brandweerposten van de provincie kregen oproepen voor branden, die telkens snel onder controle waren. Sinds gisterochtend geldt code rood of 'extreem hoog gevaar' voor brand in de natuurgebieden in Limburg en de Antwerpse Kempen. Er zijn extra patrouilles en controles en in de brandtorens is er continu bewaking. Het natuurgebied Landschap De Liereman in Oud-Turnhout is zelfs afgesloten voor publiek. (VTT)