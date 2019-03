Brandje veroorzaakt veel rook bij Biomass Center 04 maart 2019

Bij het afvalstofverwerkend bedrijf Biomass Center langs de Bargiestraat in Ieper is zondagmorgen rond 9.30 uur een brand ontstaan in een silo waarin compost ligt. Passanten zagen plots hevige rook uit de silo komen en verwittigden de brandweer. Die kon niet meteen iets doen, omdat ze geen brandhaard vond.