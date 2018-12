Brandje in tribune tijdens Wase derby 24 december 2018

De derby tussen Waasland-Beveren en Sporting Lokeren is zaterdagavond ook naast het veld bijzonder vurig verlopen. Ondanks de controles waren verschillende supporters er toch in geslaagd om vuurwerk het stadion binnen te smokkelen. Nog voor de aftrap werden enkele pijlen afgeschoten. De brandweer moest zelfs tussenbeide komen nadat enkele Lokerse heethoofden brand hadden gesticht in de bezoekerstribune. Na afloop van de match kwam het ook nog tot een schermutseling aan een café in de buurt van het stadion. Een dronken man liep daarbij een hersenbloeding op en werd in kritieke toestand afgevoerd. (PKM)