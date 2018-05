Brandfase oranje in Antwerpse natuurgebieden 08 mei 2018

In de Antwerpse natuurgebieden Kalmthoutse Heide, Eksterheide, De Merode, Most-Keiheuvel en Tielenheide is brandfase oranje van kracht. Dat is het op één na hoogste en wijst op hoog gevaar, meldt het Agentschap Natuur en Bos. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam en de brandtorens worden overdag bemand om een vuurhaard zo snel mogelijk te lokaliseren. "Het is erg droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden. Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen niet zonder toezicht op het terrein", waarschuwt het agentschap. In Limburg is brandfase geel van kracht (gevaar), in de andere Vlaamse provincies fase groen (weinig gevaar).