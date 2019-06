Exclusief voor abonnees Brandalarm in Antwerpse kathedraal na inslag 06 juni 2019

Gisteravond is opnieuw een onweerszone over ons land getrokken. Vooral de oostelijke provincies werden getroffen. In de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal ging het brandalarm af, mogelijk nadat de bliksem was ingeslagen op de 123 meter hoge toren. Ook het inbraakalarm werd getriggerd. De brandweer kwam ter plekke, maar trof gelukkig geen brand of schade aan.