Brand Vlooybergtoren uit de hand gelopen cafégrap, dader wilde groot vuurwerk om verhuis te vieren Stéphanie Romans

12 juli 2018

05u45 36 De Krant De pyromanenbende van de Vlooybergtoren blijkt te bestaan uit vijf cafévrienden uit Bekkevoort. 'Operatie Fakkel' bleek hun idee van een afscheidsfeestje voor één van hen, die de dag erna zou verhuizen.

"Als ik hier ooit verhuis, zal het met een groot vuurwerk zijn." Toen Olivier D.B. (30) het op een avond zei aan de toog van Oud-Becquevoort, deden de andere gasten het af als cafépraat. Nu ze weten dat hij betrokken is bij de brandstichting van de Vlooybergtoren - de stalen trap in Tielt-Winge, bekend uit de VIER-serie 'Callboys' - blijkt het mogelijk méér dan tooggebral te zijn geweest. Want de nacht dat de toren in vlammen opging, was Oliviers laatste in Tielt-Winge - een dag later zou hij verhuizen.

Operatie Fakkel

Op vrijdag 29 juni, de avond van de brandstichting, zit Olivier met zijn makkers Bram J. (18), de broers Joachim en Michael D. (21 en 24) en Wieland V. (37) ook in het bewuste café in Bekkevoort.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN