Exclusief voor abonnees Brand terwijl 3 kinderen alleen thuis zijn 05 augustus 2019

00u00 0

In het West-Vlaamse Moorsele zijn zaterdagavond twee tuinhuizen in vlammen opgegaan. Ook de rijwoningen zelf liepen forse schade op. Het vuur ontstond achter het huis van een gezin met drie kinderen. De politie was toen al in de buurt, om de ouders te kalmeren die wat verder zwaar aan het bekvechten waren op straat. De kinderen (6, 11 en 13) waren alleen thuis. Het was niet de eerste keer dat de politie tussenkwam voor moeilijkheden in het gezin. Het huis is onbewoonbaar. (VHS)