Brand in Russisch winkelcentrum eist 37 levens 26 maart 2018

Bij de brand in een winkelcentrum in de Siberische stad Kemerovo zijn 37 doden gevallen. Er raakten ook zeker 43 mensen gewond. Het vuur brak uit op de vierde verdieping van het shoppingcentrum en zette een oppervlakte van 1.600 vierkante meter in as. Het duurde twaalf uur vooraleer de brand onder controle was. Gisteravond laat waren nog tientallen mensen vermist, voornamelijk kinderen die zich in de bioscoop van het complex bevonden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend. (JBG)