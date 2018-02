Brand in hobbykamer snel geblust 06 februari 2018

De brandweer van Kortemark werd zondagavond omstreeks 22 uur opgeroepen toen er een hevige rookontwikkeling ontstond in een hobbykamer op het eerste verdiep van een woning in de Torhoutstraat. "De bewoners waren naar tv aan het kijken toen de stroom plots uitviel. Door een defect aan de houtkachel was er rookontwikkeling ontstaan nabij een afvoerbuis ter hoogte van de hobbykamer", zegt Johan Geeraert van de politie. De brandweer was snel ter plaatse om het euvel op te lossen. "Er was meer rook dan vuur. De schade blijft dan ook beperkt tot wat waterschade." De bewoners kunnen er blijven wonen. (JHM)