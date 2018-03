Brand door ontplofte fietsbatterijen 24 maart 2018

In een bedrijf in Temse dat elektrische fietsen verkoopt is gisternamiddag brand ontstaan. Om onbekende reden vatte een stapel batterijen vuur. Meteen was er in de omgeving een grote rookpluim zichtbaar. Er waren ook meerdere luide knallen te horen toen een aantal batterijen ontplofte. De brandweerposten van Temse en Sint-Niklaas kwamen met groot materiaal en heel wat manschappen ter plaatse. Zij kregen het vuur snel al onder controle. Twee werknemers werden met een lichte rookvergiftiging naar het ziekenhuis overgebracht. (PKM)