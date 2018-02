Brand blijkt rokende kachel 16 februari 2018

De hulpdiensten zijn gisteravond rond 18 uur uitgerukt voor een vermeende brand in een woning aan de Dudzeelsesteenweg . De brandweer kwam met de ladderwagen ter plaatse, maar van een brand was uiteindelijk geen sprake. De bewoner had in zijn kachel hout gebruikt dat hevig rookte. Dat was de buren opgevallen en die hadden de brandweer verwittigd. Voor de veiligheid werd toch een inspectie van de schouw gedaan, maar die werd goed bevonden. Tijdens de bluswerken verliep het verkeer over één rijstrook. (MMB)