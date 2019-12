Exclusief voor abonnees Brand beste Nederlandse en dus winnares 27 december 2019

Na Namen won Lucinda Brand (30) haar tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Ze haalde het in een langgerekte sprint voor haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado (21). Die laatste is de nieuwe leider. De Nederlandse vrouwen domineerden trouwens opnieuw de hele cross en bezetten de eerste vijf plaatsen. Wereldkampioene Sanne Cant (29) werd zesde. "Dat is niks spectaculairs, maar ik voel beterschap", zei Cant. "Ik eindig nu op 29 seconden in plaats van op 3,5 minuten zoals in Namen (waar ze 15de werd, red.)." (BA)