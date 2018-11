Brand aan chauffageketel 24 november 2018

00u00 0

In een woning in de Neuvillestraat in Rekkem (Menen) is gisternamiddag rond half drie brand ontstaan. Een buurman zag achteraan de woning van zijn buurvrouw plots water lopen. "Ik merkte ook rook op", vertelt hij. "Meteen verwittigde ik de hulpdiensten." De brandweer stelde vast dat de chauffageketel in de rijwoning vuur had gevat en al het plafond van de berging had aangetast. De brandweer van de zone Fluvia en de Waalse collega's van Moeskroen hadden het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt. De bewoonster was op het ogenblik van de brand niet thuis. "Gelukkig bleef de schade beperkt, dankzij de alerte reactie van de buurman", aldus de vrouw. "Ik ben wel verwonderd dat de chauffageketel aan de oorzaak ligt want het toestel is pas één maand oud." (LSI)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN