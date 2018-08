BRAM (15) redt nog vier levens na quad-ongeval 30 augustus 2018

Een jongen van 15 uit Merelbeke, die vorige zaterdag zwaargewond raakte bij een ongeval met een quad, is overleden in het ziekenhuis. De ouders van Bram Bogaert beslisten om zijn organen weg te schenken. Tijdens de uitvaart zaterdag wordt ook geld ingezameld voor het dierenasiel Animal Trust. "Bram was een dierenvriend en fotograaf, maar vooral verzot op brommers en motoren. Hij zou maandag aan zijn vierde jaar mechanica beginnen", vertelt zijn mama, Annick Bogaert. "Zijn passie kostte hem helaas het leven. Hij kwam waarschijnlijk ongelukkig ten val en kreeg het hele gevaarte achterop zijn hoofd. We hebben hem vaak gewaarschuwd voor de gevaren met zijn brommers. Maar hij luisterde niet. Het doet deugd dat hij vier mensen een nieuw leven schenkt", besluit de mama. Zaterdag om 9 uur wordt afscheid genomen in het Crematorium Westlede in Lochristi. In het Scheppersinstituut worden zijn medeleerlingen maandag opgevangen en zal een rouwregister geopend worden. (DVL)

