Braine verliest, Meesseman geblesseerd 21 februari 2019

Basketbal

Pech voor Emma Meesseman in de Euroleague: de 25-jarige Belgian Cat van Ekaterinburg verstuikte haar voet op training en was niet inzetbaar tegen Castors Braine. Ze bleef uit voorzorg aan de kant. Niet dat haar afwezigheid wat aan de kansen van de Brabantse club veranderde: ze kregen een 69-95-nederlaag om de oren van de Russische titelverdediger. International Antonia Delaere bleef steken op 6 punten en 7 rebounds. Castors was al Europees al uitgeschakeld. (VH)