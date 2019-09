Exclusief voor abonnees Brailsford strijdt tegen prostaatkanker 14 september 2019

Dave Brailsford, de algemeen directeur van Team Ineos, is getroffen door prostaatkanker. Dat vertelde de 55-jarige Brit in een uitgebreid interview met The Times. Hij kreeg het nieuws net voor de start van de Tour dit jaar. Intussen onderging Brailsford een operatie van vijf uur. (XC)