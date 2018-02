Brailsford: "Geloof in onschuld Froome" 07 februari 2018

00u00 0

Sky-teammanager Dave Brailsford reageerde bij de start van de openingsetappe van de nieuwe Colombiaanse rittenkoers Oro y Paz voor het eerst op de Salbutamolzaak van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. "De situatie is zeer ingewikkeld, ik zou gek zijn mocht ik dat ontkennen", klonk het tegenover enkele lokale journalisten. "Maar wat mij betreft, doet Chris op dit moment niets verkeerd. Daar bestaat niet de minste discussie over. Ik geloof ook stellig in zijn onschuld. Daarom ondersteunen we hem ten volle. Hij heeft recht op een fair proces. Want hij moet de kans krijgen om die onschuld te kunnen bewijzen. Hopelijk kan dat binnen de snelst mogelijke termijn, zodat we met z'n allen verder kunnen. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt voor ons en voor Chris zelf. Er mag dus vaart achter worden gezet, zolang het maar op een correcte manier gebeurt." (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN