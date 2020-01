Exclusief voor abonnees Brailsford: "Froome naar de Tour" 17 januari 2020

Chris Froome (34) mag opnieuw de Tour winnen, als hij kan. Dat zegt zijn ploegleider Dave Brailsford op de website van Team Ineos. Froome is een viervoudige winnaar van de Ronde van Frankrijk. Hij wil graag het record van Anquetil, Merckx, Hinault en Indurain evenaren, die de Tour vijf keer wonnen. Froome werd in 2018 geklopt door ploegmaat Thomas. En hij kwam in 2019 niet aan de start, na een val in het Critérium du Dauphiné, waarbij hij meervoudige breuken aan het dijbeen, bekken en ruggengraat opliep. Bernal won de Tour vorig jaar en komt net als Thomas dit jaar weer aan de start. Toch is Froome zijn kopmanschap niet kwijt. Hij mag van zijn baas Brailsford proberen voor de vijfde keer te winnen. Froome is tegenwoordig erg actief op sociale media om de twijfels van de buitenwereld bij zijn comeback te ontkrachten. (MG)

