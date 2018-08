Braille- en luisterboeken vrij van auteursrechten 07 augustus 2018

Boeken omzetten naar braille- en luisterboeken zal ook in de toekomst vrij blijven van auteursrechten. Dat kondigde minister Kris Peeters (CD&V) aan in de Permeke Bibliotheek in Antwerpen. Daarmee stelt België zich in regel met het Marrakesh Verdrag uit 2013. Dat stelt dat iedereen toegang moet hebben tot boeken, ook mensen met een leesbeperking. Hierdoor zullen organisaties als Luisterpunt in de toekomst gemakkelijker en sneller boeken kunnen omzetten. Slechts vijf tot tien procent is nu omgezet. Vaak gaat het om oudere werken. Bovendien kunnen nu ook internationale auteurs omgezet worden. Peeters zat hiervoor samen met uitgevers en auteursorganisaties. Zij verleenden hun volledige medewerking.

