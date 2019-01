Brad Pitt vindt opnieuw de liefde bij Charlize Theron 21 januari 2019

00u00 0

Na zijn vechtscheiding met Angelina Jolie lijkt het Brad Pitt (55) opnieuw voor de wind te gaan in de liefde. Hij vindt troost in de armen van collega-Oscarwinnaar Charlize Theron (43), die aan hem werd voorgesteld door haar ex Sean Penn.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN