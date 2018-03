Brad Pitt én Leonardo DiCaprio samen in nieuwe film Tarantino 02 maart 2018

00u00 0

Regisseur Quentin Tarantino (54) heeft twee topnamen voor zijn nieuwe film te pakken. Brad Pitt (54) en Leonardo DiCaprio (43) zullen beiden te zien zijn in 'Once Upon a Time in Hollywood'. Tarantino werkte maar liefst vijf jaar aan het script van zijn negende film. Decor van het verhaal is L.A. in 1969, toen Hollywood bol stond van de hippies en een groep rondom sekteleider Charles Manson achter meerdere moorden zat. DiCaprio kruipt in de huid van een voormalige western-tv-ster, Pitt is de man die jarenlang zijn stuntman speelde. De twee proberen het te maken in Hollywood. Volgens Sony Pictures staat de première gepland in augustus 2019. Dat is 50 jaar na het overlijden van Sharon Tate, de echtgenote van regisseur Roman Polanski, die om het leven werd gebracht door Manson. Tate komt ook in 'Once upon a time' voor, als de buurvrouw van DiCaprio. Actrice Margot Robbie neemt die rol op zich.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN