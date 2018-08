Brad en Angelina maken over alles ruzie, behalve hun kasteel in Frankrijk 24 augustus 2018

De echtscheiding van Brad Pitt (54) en Angelina Jolie (43) is in een onvervalste oorlog uitgemond. Over alles maakt het ex-koppel nu ruzie. Behalve over hun Franse domein Château Miraval. Want ondanks enkele Russische, Chinese en Arabische boden, willen Brad en Angelina niet verkopen. De oudste kinderen van Brad en Angelina - Maddox (17), Pax (14), Zahara (13) en Shiloh (12) - zouden er immers op hameren het idyllische kasteel te behouden. "Voor hen staat Miraval symbool voor de plek waar ze zo gelukkig geweest zijn", zegt Charles Perrin, die in dienst van Brad en Angelina werkt op het domein. "Ik heb meneer Pitt en mevrouw Jolie recent gesproken. Elk apart verzekerden ze me dat ze Miraval niet verkopen, omdat ze dat hun kinderen niet willen aandoen."

