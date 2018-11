Bracke vindt groene burgemeester beste keuze voor Gent 06 november 2018

00u00 0

"Ik denk dat een groene burgemeester beter is voor de stad." En: "Het circulatieplan is verteerd en heeft het fiat van de kiezer gekregen." Gents N-VA-gemeenteraadslid Siegfried Bracke (65) heeft gisteren enkele straffe uitspraken gedaan in 'De Ochtend' op Radio 1. Volgens Bracke zijn er in Gent de voorbije drie weken "alleen schijnbewegingen gebeurd". "Ik ben er helemaal niet van overtuigd dat de vier partijen die nu samenzitten (Open Vld, Groen, CD&V en sp.a, red.) samen het nieuwe bestuur gaan vormen. Er praten nu vier partijen, waarvan twee overbodig (CD&V en sp.a, red.), en dat is in strijd met alle wetten van de politiek."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN