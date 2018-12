Bracke in oppositie en toch nog voorzitter 10 december 2018

Ondanks de exit van N-VA uit de regering blijft Kamervoorzitter Siegfried Bracke tot nader order op post. Het is ongebruikelijk dat een lid van de oppositie voorzit, maar een vervanging is niet evident. Bracke is pas op 9 oktober, bij de start van het nieuwe parlementaire jaar, door de plenaire Kamer herverkozen. Bovendien kunnen de resterende regeringspartijen niet zomaar doen wat ze willen, aangezien ze geen meerderheid hebben. Als ze Bracke willen vervangen, moeten ze een deal met de oppositie sluiten. N-VA zal daar vermoedelijk willen aan meewerken, al gingen er dit weekend al geruchten over een nakend afscheidsfeestje voor Bracke. (DDW)