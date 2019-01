Bracke houdt consultatierondes 09 januari 2019

Kamervoorzitter Siegfried Bracke houdt de komende weken consultatierondes met de verschillende fracties om af te spreken wat het parlement nog zal doen in lopende zaken en voor welke wetsontwerpen nog een meerderheid gevonden kan worden. Dat werd gisteren afgesproken in de conferentie van voorzitters. De geplande commissies en het vragenuurtje zullen deze week gewoon doorgaan. De commissies zullen nu zelf beslissen wat er op de agenda komt - een kans voor individuele parlementsleden om hun eigen voorstellen door te duwen. Wetteksten waarover al een akkoord bestond voor het vertrek van N-VA (zoals de jobsdeal) hoopt de minderheidsregering nog door het parlement te loodsen. Al is het de vraag of N-VA, die zelf al voorstellen indiende rond bepaalde onderdelen van de jobsdeal, alles zomaar zal steunen.

