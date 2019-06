Exclusief voor abonnees Bracke heeft kritiek op taalgebruik N-VA 11 juni 2019

Afzwaaiend N-VA-politicus Siegfried Bracke heeft in het VRT-programma 'De zevende dag' een aantal redenen opgesomd waarom zijn partij terrein verloren heeft terwijl Vlaams Belang er won. Niet alleen wees hij naar het migratiethema en het socio-economische aspect, maar volgens hem laat de bitse manier waarop politici met elkaar omgaan, zijn sporen na. Hij vindt dat zijn eigen partij beter zou stoppen met het "martiale taalgebruik". "Je moet op je woorden letten. Je bent best beleefd, vriendelijk en voorkomend." De Marrakesh-campagne had volgens hem bijvoorbeeld "nooit mogen gebeuren".