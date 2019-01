Brabantse N-VA'ster kiest voor Vlaams Belang 17 januari 2019

00u00 0

N-VA'ster Katleen Bury ruilt N-VA voor het Vlaams Belang. De voormalige kabinetsmedewerker van Geert Bourgeois krijgt de tweede plaats op de Vlaams-Brabantse Kamerlijst - na onafhankelijke kandidaat Dries Van Langenhove. Bury was tot voor kort nog provincie- en gemeenteraadslid voor de N-VA. En in 2010 haalde ze nog 34.000 stemmen vanop de 12de plaats op de Senaatslijst, waardoor ze maar nipt een zetel miste. Op het kabinet-Bourgeois volgde ze de problematiek van de Vlaamse Rand op de voet. "Net als vele N-VA-kiezers voel ik mij bekocht. De N-VA heeft haar Vlaamse eisen verkocht voor enkele Belgische zilverlingen. Voor mij is het Vlaams Belang de enige partij die zichzelf trouw is gebleven en zijn rechtlijnigheid en geloofwaardigheid behoudt." (IVDE)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN