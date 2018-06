Brabançonne zorgt voor verbondenheid 18 juni 2018

00u00 0

Twee derde van de Vlamingen (64%) vinden dat het afspelen van het Belgisch volkslied voor of na een wedstrijd voor een moment van verbondenheid met ons land zorgt. Bij de Walen is dat 70%. Dat blijkt uit een studie van de Vrije Universiteit Brussel. De onderzoeksgroep Sport & Society peilde bij 1.600 Belgen naar hun opvattingen over de impact van topsport. Als ons land een olympische medaille verovert of een wereldkampioenschap wint, bezorgt dat 80% van de Vlamingen en 73% van de Walen een goed gevoel. Het liefst zien de ondervraagden ons land succes boeken in het voetbal (22%), gevolgd door atletiek (11%), tennis en wielrennen (beide 8%).