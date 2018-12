Braaf aan de overweg? Dat verdient een chocoladen treintje 06 december 2018

Niemand minder dan Sinterklaas dook gisterenochtend op aan een spooroverweg in Ternat (Vlaams-Brabant). De goedheilig man had gemerkt dat er dit jaar veel te veel mensen de overweg oversteken terwijl het licht op rood staat en de slagbomen naar beneden zijn. Wie wel braaf wachtte, kreeg een chocoladen treintje of chocoladen sint. De man met de mijter was in Ternat op uitnodiging van Infrabel, de beheerder van de spoorinfrastructuur in België. "De overweg aan de Assesteenweg in Ternat is een hotspot: we krijgen er regelmatig meldingen over. Daar oversteken als de slagbomen dicht zijn, is levensgevaarlijk." In de eerste helft van dit jaar telde Infrabel 22 ongevallen aan overwegen op verschillende plaatsen in het land, waarvan drie met dodelijke afloop.

