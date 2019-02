Brøndby wil coach Hjulmand, maar die blijft hopen op RSCA 23 februari 2019

Kasper Hjulmand (46) ligt goed in de markt. Nadat de Deen afgelopen winter in beeld was bij Anderlecht om Hein Vanhaezebrouck op te volgen, is de Nordsjaelland-coach nu een kandidaat bij Brøndby. In zijn omgeving valt echter te horen dat Hjulmand twijfelt - hij wil liever naar het buitenland. "Daarom ook was hij ontgoocheld dat Nordsjaelland een overgang naar Anderlecht blokkeerde", klinkt het rond Hjulmand. "Hij vond dat de perfecte stap." De hoop op een Belgisch avontuur is evenwel niet weg: Hjulmand houdt er rekening mee dat Fred Rutten met zijn contract van onbepaalde duur slechts een tussenpaus is op Anderlecht en dat hijzelf na het seizoen opnieuw op de shortlist zal staan om bij RSCA aan de slag te gaan. In de zomer is Hjulmand een vrije trainer. (PJC)

