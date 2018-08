Brøndby onderuit tegen Esbjerg Europese tegenstanders | RC GENK 20 augustus 2018

In tegenstelling tot Racing Genk kende Brøndby een slechte generale repetitie richting donderdag. De Denen gingen in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Esbjerg. Het winnende doelpunt van de Oekraïner Yakovenko - niet de ex-speler van onder meer Anderlecht, voor alle duidelijkheid - viel in minuut 85. Brøndby staat na zes speeldagen pas vierde in het klassement. (PJC)