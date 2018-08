Brønby-coach Zorniger: "Kan nog moeilijke avond worden voor Genk" 30 augustus 2018

Het is hommeles bij Brøndby. Concurrent Midtjylland probeert het Zweeds talent Simon Tibbling weg te plukken en ook andere spelers azen nog op een vertrek. Langs de andere kant maakt coach Alexander Zorniger zich zorgen om de uitblijvende versterking. Toch gelooft de Duitse trainer van de Denen in een stunt. "Waarom niet? We waren in Genk voor een groot deel van de eerste helft de betere ploeg en na de rust scoorden we twee keer in die tien minuten dat we de bovenhand hadden. Ik geloof dat we dat hier met de steun van onze fans opnieuw kunnen doen. Alleen moet iedereen wel zijn verantwoordelijkheid nemen. Als wij op alle delen van het veld onze één-tegen-één-duels kunnen winnen, kan het nog een moeilijke avond worden voor Racing Genk. (KDZ)

