Mijn medeleven voor de familie Cabooter uit Hoboken (Rouwbrieven (veel) te laat, Dialoog gisteren). Ik dacht dat het alleen bij ons was dat je slechte ervaringen kon hebben met bpost. Ik woon al meer dan 30 jaar op hetzelfde adres en toch komt mijn post elders toe. Mijn zus woont in de straat achter mij en had de rouwbrief van mijn andere zus drie dagen eerder dan ik. Vorig jaar werd de keuringskaart voor mijn auto in een andere straat met hetzelfde nummer afgeleverd. Vorige week bestelde ik iets op het internet. Ik kon online volgen waar mijn bestelling was, maar groot was mijn verbazing toen ik las dat de postbode aan de deur was geweest en er niemand thuis was, terwijl ik op mijn pakje zat te wachten. Hij had op een ander adres aangebeld.

Maurice Verbeeke, Zaffelare

