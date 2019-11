Exclusief voor abonnees Bpost zoekt 1.900 pakjesbezorgers voor eindejaar 22 november 2019

Met de eindejaarsperiode in het vooruitzicht schakelt bpost een versnelling hoger. Het bedrijf werft liefst 1.900 extra mensen aan om de 'pakjespiek' op te vangen. De tijdelijke krachten worden ingezet als sorteerders, uitreikers of transporteurs. Concurrent PostNL is op zoek naar 200 personeelsleden, al zullen op de drukste momenten 250 extra bezorgers op de baan zijn, klinkt het. Bij beide postbedrijven worden ook kantoormedewerkers ingeschakeld om pakjes te sorteren.