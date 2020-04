Exclusief voor abonnees Bpost vraagt hulp van bedrijven: "Nu al meer pakjes dan met eindejaar" 18 april 2020

Bpost maakt afspraken met bedrijven om de enorme toestroom aan pakjes het hoofd te kunnen bieden. Er wordt gevraagd om leveringen meer te spreiden en het aantal pakjes dat firma's kunnen meegeven wordt beperkt. Zo moest Standaard Boekhandel bijvoorbeeld noodgedwongen zelf z'n pakjes naar het verdeelcentrum brengen, schrijft 'De Tijd'. Volgens bpost is er nood aan goede afspraken. "We zitten met ongekende volumes. Het gaat nu al om meer pakjes dan tijdens de eindejaarsperiode", zegt woordvoerster Barbara Van Speybrouck. "Door nu afspraken te maken, zorgen we dat we geen enkele klant moeten tegenhouden."