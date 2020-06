Exclusief voor abonnees Bpost vraagt € 285.000 van plofkrakers en ex-schepen 13 juni 2020

Bpost stelt zich in het proces rond de plofkraken uit 2018 in Lommel en Kinrooi burgerlijke partij voor een bedrag van 274.334 euro. Vier plofkrakers en de Lommelse ex-schepen Anick Berghmans krijgen op 22 juli te horen welk bedrag ze dienen te betalen. Eerder werden de betrokkenen al veroordeeld tot celstraffen. Berghmans, die de overvalauto verborg bij haar thuis, kreeg zes maanden effectief. Gisteren boog de rechter zich over de burgerlijke afhandeling. Naast de 274.334 euro werd nog 2.500 euro morele schade-vergoeding en 8.400 euro rechtplegingsvergoeding gevraagd. (BVDH)