Bpost test levering van pakjes rechtstreeks in je autokoffer

Bpost wil een nieuwe dienst lanceren waarbij het pakjes rechtstreeks in de koffer van je auto legt. En dat is vooral goed nieuws voor werkgevers die de vele Zalando-dozen en leveringen van bol.com op de werkplek beu zijn. Cronos, een bedrijf in Kontich, wordt de eerste testlocatie. In de bedrijfswagens van de werknemers komt software te zitten waardoor de postbode de autokoffer kan openen. De meeste wagens na 2015 zouden zo vanop afstand bediend kunnen worden. Nadat de postbode het pakje in de koffer heeft gelegd, krijgt de werknemer een berichtje. Bpost zoekt voortdurend naar nieuwe oplossingen om het leveren en terugsturen van pakjes makkelijker te maken en wil nu ook andere werkgevers overtuigen hun dienst te testen - zeker nu almaar meer bedrijven hun werknemers verbieden aankopen te laten leveren op de werkvloer. (FT)

