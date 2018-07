Bpost tankt 650 miljoen euro bij 05 juli 2018

Bpost heeft via de uitgifte van obligaties ruim 650 miljoen euro aan vers kapitaal opgehaald. Dat geld moet dienen om de overname van het Amerikaanse Radial te financieren. Investeerders krijgen op de obligaties met een looptijd van acht jaar een brutocoupon van 1,25%. Maar de uitgifteprijs ligt met 99% onder de nominale prijs, waardoor het brutorendement per jaar op 1,37% uitkomt. Ter vergelijking: een Belgische staatsobligatie met dezelfde looptijd brengt slechts 0,37% op. Investeerders krijgen dus een vol procentpunt meer. Dat is geen toeval. Het geloof in bpost is bij veel investeerders serieus gedaald. De overname van Radial blijkt nu al een miskleun te zijn, en de komende jaren voorspelt het postbedrijf geen winstgroei. Door de hogere coupon lag de vraag naar de obligaties tweemaal hoger dan het aanbod.

