Exclusief voor abonnees Bpost stuurt foto's van je brieven die onderweg zijn 03 maart 2020

00u00 0

Bpost werkt aan een dienst waarbij u vooraf op uw smartphone te zien krijgt wat er in de brievenbus zal belanden. De dienst zou worden toegevoegd aan de app 'Mijn Post', maar wordt op dit moment nog getest bij enkele gebruikers. Zij krijgen regelmatig een foto van één of meerdere brieven die naar hen onderweg zijn. "De meeste testpersonen vinden de extra service leuk", zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. Ook al krijgen ontvangers alleen de naam van de afzender te zien en komen ze niets over de inhoud te weten. De nieuwe dienst biedt ook mogelijkheden voor adverteerders. Want 'een grote retailer' mocht op voorhand een foto verzenden van een reclamefolder waarop het testpubliek wél kon doorklikken om de inhoud te zien. Bpost beslist pas later of de dienst wordt uitgebreid naar alle klanten.

Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 30 minuten 60 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode