Bpost schrapt minstens 3.250 rode brievenbussen 28 juni 2018

Bpost schrapt 25 tot 30% van de rode brievenbussen. In absolute cijfers komt dat neer op minstens 3.250 van de 13.000 brievenbussen die dagelijks worden gelicht. Dat zei grote baas Koen Van Gerven gisteren in de Kamercommissie Infrastructuur. "We kunnen er rustig weghalen en nog heel comfortabel zitten", zei Van Gerven. "In rurale gebieden moet 90% van de inwoners binnen 1,5 kilometer een bus hebben, in een stadsomgeving is dat binnen 950 meter. Er zullen dus in de stad meer brievenbussen verdwijnen dan op het platteland." Op termijn komen er wellicht ook afzonderlijke brievenbussen voor priorzendingen.