Bpost rekruteert bij vluchtelingen 28 november 2018

Brengen vluchtelingen binnenkort brieven rond? Het ziet ernaar uit. Na de recente stakingen had bpost beloofd om 1.000 extra mensen in dienst te nemen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het bedrijf hád al honderden openstaande vacatures. "Als ze er nog niet in slagen 300 mensen te vinden, hoe gaan ze er dan 1.300 aanwerven?", vraagt ACOD-secretaris Jean-Pierre Nyns zich af. In een poging snel bijkomende mankracht te vinden, kijkt bpost nu naar vluchtelingen van wie de asielaanvraag is goedgekeurd. Zij moeten dan wél uitgebreid opgeleid worden, zegt Nyns. "Postman of -vrouw word je niet van vandaag op morgen." Kennis van onze taal is ook een must.