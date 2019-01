Bpost en stad Brussel verkopen Muntcentrum 24 januari 2019

Het Muntcentrum in hartje Brussel heeft een nieuwe eigenaar. Bpost en de stad Brussel verkopen het kantoorgebouw aan een consortium onder leiding van de Antwerpse vastgoedgroep Whitewood. De deal behelst het hele kantoorgedeelte en bijhorende parkeerplaatsen van het gebouw aan het De Brouckèreplein en Munt. Het onderste gedeelte, de sokkel, met het vernieuwde winkelcentrum The Mint, maakt geen deel uit van de verkoop. Bpost ontvangt voor de verkoop van zijn belang in het gebouw 55,7 miljoen euro, en realiseert een meerwaarde van 19,9 miljoen euro. De totale verkoopprijs is niet meegedeeld. Door de verkoop zal bpost haar hoofdzetel vanaf 2021 verplaatsen naar de Multi Tower, het kantoorgebouw aan de overkant van de Anspachlaan. Bpost zal er kantoorruimtes huren.

