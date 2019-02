Bpost en Engie dreigen uit Bel20-boot te vallen 20 februari 2019

Engie en bpost riskeren op 15 maart hun plaatsje in de Bel20-index te verliezen. Elk jaar in maart maakt Euronext een grondige analyse van de korf van 20 aandelen, en bekijkt het of er nieuwe aandelen in opgenomen moeten worden. KBC Securities deed zijn huiswerk nu al, op basis van de beursresultaten van 15 februari. De analyse leert dat Engie en bpost wellicht hun plaats zullen verliezen. Engie telt als buitenlands bedrijf te weinig personeel in ons land. Minstens 15% van de werknemers moeten in België aan de slag zijn, maar met 4.302 werknemers op een totaal van 154.950 is dat niet het geval. Bij bpost is de dreigende degradatie het gevolg van de forse koersdaling, waardoor het bedrijf naar beurswaarde niet langer in de Bel20 thuishoort. De meest logische vervangers voor de twee aandelen zijn volgens KBC Securities WDP en Barco, al zitten Euronav en Melexis hen op de hielen. (JVG)

