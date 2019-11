Bpost doet beter dan verwacht Johan Van Geyte

07 november 2019

05u00 0 De Krant Bpost heeft er een goed derde kwartaal opzitten. Het postbedrijf kon zijn omzet tijdens het voorbije trimester zelfs met 0,9% verhogen tot 881,5 miljoen euro. Het leverde een bedrijfswinst op van 34,3 miljoen euro. Bpost heeft met Jean-Paul Van Avermaet ook een nieuwe topman gevonden.

Het postbedrijf kampt al jaren met een terugloop van zijn historische activiteiten: het bestellen van brieven en blaadjes aan huis. Door de opkomst van het internet en het e-mailverkeer verliezen die steeds meer aan belang. Tussen begin juli en eind september lag het volume aan brieven en blaadjes die het postbedrijf nog diende te bezorgen 7,8% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar dat was toch beter dan in het tweede kwartaal, toen de terugval nog 9,4% bedroeg. Bovendien kon de daling van het volume gedeeltelijk worden gecompenseerd met hogere tarieven. Vanaf maart volgend jaar zal de postbode overigens nog maar twee keer per week brieven bezorgen. Alleen als er een duurdere priorzegel op kleeft, maakt hij een uitzondering. Ook voor de bezorging van kranten en pakjes komt de postbode nog dagelijks langs. Die pakjes moeten trouwens het volumeverlies van de brievenpost opvangen, al is de concurrentie hier heviger. Het aantal pakjes dat via bpost naar de consument ging, lag in het derde trimester alvast 20,3% hoger dan een jaar geleden.

Probleemgeval

Dat pakjesverkeer is overigens een internationale activiteit voor bpost. In de VS nam het daartoe zelfs het bedrijf Radial over, dat gespecialiseerd is in de afhandeling van online bestellingen. Tot nog toe bleek dat vooral een probleemgeval. De klanten liepen weg en de omzet viel terug. De voorbije drie maanden kon Radial evenwel standhouden. De omzet van het bedrijf kwam slechts 0,1% lager uit, al kon dat niet beletten dat het bedrijf nog aankeek tegen een operationeel verlies van 8,6 miljoen euro. Omzetverliezen wegens het verloop van klanten en het herzien van tarieven werden gecompenseerd door het aantrekken van nieuwe klanten en een positieve wisselkoersevolutie.

De komende maanden wordt naar de verdere evoluties bij bpost uitgekeken. Dat gebeurt dan wel onder een nieuwe bedrijfsleiding. Eind februari verdwijnt de huidige topman, Koen Van Gerven, van het toneel. Hij vroeg geen verlenging van zijn mandaat. Als opvolger benoemde bpost Jean-Paul Van Avermaet, die overkomt van het beveiligingsbedrijf G4S. Voordien was hij ook al topman van het cateringbedrijf Autogrill en werkte hij voor Belgavia/AviaPartner. Hij is ook voorzitter van Voka Vlaams-Brabant en ondervoorzitter van het Festival van Vlaanderen. Ook is hij actief als bestuurder van De Lijn en van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Verschuivingen

Van Avermaet zei gisteren dat hij voort wil inzetten op een cultuur van innovatie en van wendbaarheid van de organisatie. "De strategie ligt vast. Een grote koersverandering zal er volgens mij niet zijn." Wanneer hij precies aan de slag gaat, moet nog worden bepaald. De komst van Van Avermaet is overigens niet de enige verschuiving aan de top van het bedrijf. Op 1 december volgen nog enkele wijzigingen. Zo wordt Luc Cloet eindverantwoordelijke voor de klassieke brievenpost en krijgt Kathleen Van Beveren de bevoegdheid over de Europese en Aziatische pakjesdivisie. Aan het hoofd van de Amerikaanse pakjesdivisie en Radial komt Henri de Romrée.