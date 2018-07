Boze passagier dreigt met bom 03 juli 2018

Een Portugese man is veroordeeld tot 3 maanden cel voor het dreigen met een aanslag. De man was in juni vorig jaar in een zware discussie verzeild geraakt met een medewerkster van Ryanair. Onderwerp van de discussie was het betalen van bepaalde toelagen voor bepaalde diensten. "Ik kom terug om een bom te doen ontploffen", snauwde hij de vrouw uiteindelijk toe. Hierna herhaalde hij in het Portugees -moedertaal van hem en de medewerkster- nogmaals zijn dreigement. Hierop werd de politie gewaarschuwd. "Ach het was maar een grapje", trachtte hij er zich vanaf te maken. De rechter kon er niet mee lachen en gaf hem bij verstek drie maanden. (WHW)