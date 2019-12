Exclusief voor abonnees Boze landbouwers gaan weer de boer op 19 december 2019

Boze Nederlandse boeren én werknemers uit de bouwsector hebben gisteren over het hele land snelwegen lamgelegd - zoals hier de A9 in het Noord-Hollandse Uitgeest. Ze voeren actie tegen het stikstofbeleid van de regering. Zowel tijdens de ochtend- als de avondspits zorgde hun protest voor zo'n 150 kilometer extra file. In het nieuwe pakket stikstofmaatregelen waarmee het kabinet-Rutte na de kerstvakantie komt, zal de landbouw zeker niet ontzien worden. Maar ook de bouwsector heeft last van de stikstofcrisis. Zo staat de vergunning van zo'n 18.000 projecten die extra uitstoot met zich zouden meebrengen, op de helling. De landbouwers zijn van hun kant ook boos omdat de supermarkten te weinig voor hun producten zouden betalen. Zij klagen al langer over een gebrek aan respect.

