Boze 'klant' sleurt parkeerwachter mee met wagen 20 november 2018

Een chauffeur die gisterochtend in Aalst een parkeerbonnetje had gevonden achter zijn ruitenwissers, was zo razend dat hij in z'n wagen sprong en op zoek ging naar de parkeerwachters. Even verderop sleurde hij één van de twee via het raam naar binnen, waarna hij met gierende banden vertrok. Het slachtoffer moest zich uit alle macht vasthouden aan de wagen. "Anders zou hij over mijn benen gereden zijn", zegt de man, die liever anoniem blijft. "Hij was niet te kalmeren." De politie kon de bestuurder snel tot stilstand brengen. En de parkeerwachter? Die was gisternamiddag alweer aan het werk. "Ik ben al wat bekomen. Maar dit heb ik nooit meegemaakt", zegt hij. De politie heeft een pv opgesteld voor verkeersagressie en het parkeerbedrijf zal zich burgerlijke partij stellen, kondigde het aan. (KBD)

