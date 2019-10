Exclusief voor abonnees Boze kijkers takelen "te saaie" 'Temptation'-deelneemster toe 19 oktober 2019

Laura Moenaert (22), die te zien was in het meest recente seizoen van 'Temptation Island', heeft op Instagram enkele gruwelijke foto's van verwondingen gedeeld. De blondine beweert dat ze vier maanden geleden door enkele boze kijkers werd aangevallen op straat - "omdat ik volgens hen het programma had verpest". Laura kreeg tijdens de uitzendingen vaker het verwijt dat ze "te saai" was. In haar post roemt ze haar ex-vriend Roger, met wie ze aan 'Temptation' deelnam. "Het voorval is gebeurd toen we uit elkaar waren, maar desondanks heeft Roger mij altijd beschermd op straat. Daarvoor ben ik hem eeuwig dankbaar." Naar eigen zeggen voelt ze zich al stukken beter. "Ik durf al wat meer terug alleen buiten te wandelen."

