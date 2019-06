Exclusief voor abonnees Boze ex steekt rivaal neer 15 juni 2019

00u00 0

Een 24-jarige man uit Houtem (Veurne) is donderdagavond neergestoken door de ex van zijn vriendin. Het meisje (21) had de man zelf opgebeld om langs te komen, na weer eens een ruzie tussen het koppel. De vrouw zegt geslagen te zijn geweest, waarop de ex meteen naar het huis kwam en zijn liefdesrivaal in de bovenarm en hals stak. Die verloor veel bloed, maar verkeert niet in levensgevaar. De dader liep weg, maar gaf zich aan bij de politie. Hij werd aangehouden op verdenking van slagen en verwondingen. (JHM)